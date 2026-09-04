«Челси» заинтересован в Барриосе и может заплатить за него €100 млн

Дата публикации: 04-09-2026 10:29

Лондонский «Челси» уже рассматривает возможное усиление полузащиты в зимнее трансферное окно. По информации Sport.es, клуб заинтересован в футболисте мадридского «Атлетико» Пабло Барриосе и готов предложить за его переход €100 млн.

23-летний испанец рассматривается руководством «синих» в качестве потенциальной замены Энцо Фернандесу, который покинул лондонскую команду. В «Челси» готовы серьёзно вложиться в приобретение нового центрального полузащитника и считают Барриоса подходящим вариантом для этой позиции.

При этом мадридский клуб не заинтересован в расставании с футболистом. «Атлетико» рассчитывает сохранить Барриоса в составе, а действующий контракт хавбека с командой рассчитан до лета 2030 года.

Кроме того, соглашение содержит крайне высокую сумму отступных. Чтобы в одностороннем порядке активировать соответствующий пункт договора, потенциальному покупателю необходимо заплатить €500 млн. Поэтому предложение в размере €100 млн само по себе не гарантирует «Челси» возможность быстро завершить сделку.

В минувшем сезоне Барриос регулярно получал игровое время в составе «Атлетико». Полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Сейчас Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в €55 млн. При этом возможное предложение «Челси» в размере €100 млн значительно превышает эту оценку.

Если лондонский клуб действительно сделает такую ставку зимой, «Атлетико» окажется перед необходимостью решать, насколько высокое предложение способно изменить позицию руководства по поводу одного из своих молодых полузащитников.