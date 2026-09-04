«ПСЖ» спешит продлить Кварацхелию до вручения «Золотого мяча»

Дата публикации: 04-09-2026 10:30

Руководство «ПСЖ» начало переговоры с Хвичей Кварацхелией о новом контракте. Парижский клуб намерен сохранить 25-летнего грузинского вингера на более длительный срок и готов пересмотреть условия его соглашения в сторону увеличения зарплаты. Об этом сообщает L'Équipe.

Нынешний договор Кварацхелии с французской командой рассчитан до 2029 года. Однако в Париже хотят продлить сотрудничество ещё на несколько сезонов. Обсуждаются варианты соглашения до 2030 или 2031 года.

По данным источника, «ПСЖ» рассчитывает договориться с футболистом до 26 октября — даты церемонии вручения «Золотого мяча». Кварацхелия входит в число претендентов на престижную индивидуальную награду, и возможная победа грузина способна заметно изменить ситуацию вокруг нового контракта.

В парижскую команду Кварацхелия перебрался в январе 2025 года. Первый полноценный сезон в составе «ПСЖ» получился для атакующего игрока результативным. Во всех турнирах он провёл 48 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

Теперь французский клуб хочет заранее закрепить договорённости с футболистом и улучшить финансовые условия его контракта. При этом итог переговоров может зависеть и от результатов голосования за «Золотой мяч».

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелии сейчас составляет €140 млн. Для «ПСЖ» сохранение одного из ключевых игроков атаки становится приоритетной задачей, поскольку действующее соглашение с грузином заканчивается летом 2029 года.