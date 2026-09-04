«Эвертон» может подписать Джейми Варди в статусе свободного агента

Дата публикации: 04-09-2026 10:32

«Эвертон» рассматривает возможность усилить линию атаки 39-летним Джейми Варди. Английский клуб изучает вариант с приглашением бывшего форварда сборной Англии, который в настоящее время находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает talkSPORT.

Последний сезон Варди провёл за итальянский клуб «Кремонезе». Англичанин впервые в карьере выступал в Серии А и принял участие в 29 матчах чемпионата. За это время нападающий семь раз поразил ворота соперников и записал на свой счёт три результативные передачи.

Летом срок действия соглашения Варди с итальянской командой завершился, после чего футболист получил статус свободного агента. Теперь у него появилась возможность вернуться в английский футбол.

Интерес «Эвертона» к опытному форварду связан в том числе с изменениями в атакующей линии команды. В последние дни летнего трансферного окна клуб расстался сразу с двумя футболистами, способными действовать впереди.

Центральный нападающий Бету продолжил карьеру в «Фиорентине», а Илиман Ндиайе перешёл в «Манчестер Сити». После этих уходов у «Эвертона» возникла необходимость найти дополнительный вариант для усиления атаки.

Варди может стать доступным решением благодаря своему статусу свободного агента. При этом англичанин обладает огромным опытом выступлений в Премьер-лиге. Значительную часть карьеры он провёл в составе «Лестер Сити», с которым сенсационно стал чемпионом Англии.

Теперь 39-летний форвард может получить возможность снова выйти на поле в чемпионате Англии. Конкретные условия потенциального соглашения между Варди и «Эвертоном» пока не сообщаются.