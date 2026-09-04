УЕФА потребовал раскрыть документы ФИФА, а в организации заговорили о «клеветнической кампании»

Дата публикации: 04-09-2026 10:33

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против требований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскрыть документы, связанные с несостоявшимся коммерческим проектом Fifa Forward Enterprise (FFE). В ФИФА считают, что действия европейской организации являются частью кампании против руководства федерации. Об этом сообщает The Telegraph.

УЕФА обратился в три суда США. Европейская организация добивается раскрытия президентом ФИФА Джанни Инфантино всех материалов, которые относятся к плану FFE по продаже долей в чемпионате мира по футболу. Инициатива в итоге не была реализована.

При этом в одном из документов УЕФА предупредил о возможном дальнейшем развитии ситуации. Организация заявила, что вместе с другими заинтересованными сторонами готовится обратиться в суды Швейцарии с уголовными исками против Инфантино, а также других представителей и советников ФИФА.

Стороны при этом сохраняют возможность избежать затяжного судебного разбирательства. Согласно информации источника, одним из вариантов решения конфликта может стать добровольное и оперативное раскрытие ФИФА запрошенных материалов.

Однако сама международная федерация не согласилась с требованиями УЕФА. На этой неделе ФИФА направила в суд заявление с просьбой отклонить соответствующее ходатайство европейской организации.

В документе федерация выступила с резкой оценкой действий УЕФА. В ФИФА заявили, что представленные европейской организацией материалы, несмотря на юридическую форму, фактически используются для публичной атаки на руководство мировой федерации.

«Хотя эти заявления оформлены как юридические документы с заголовками и номерами дел, они представляют собой не более чем пресс-релизы, призванные поддержать клеветническую кампанию УЕФА против ФИФА и её руководства», — приводит содержание заявления ФИФА The Athletic.

В ФИФА также настаивают, что проект Fifa Forward Enterprise не представлял собой утверждённую схему продажи долей в чемпионате мира. По версии организации, FFE было «всего лишь предложением».

Таким образом, спор между двумя крупнейшими футбольными организациями продолжается сразу в нескольких юрисдикциях. УЕФА добивается доступа к документам, тогда как ФИФА оспаривает сам характер претензий и обвиняет европейскую федерацию в целенаправленной атаке на руководство организации.