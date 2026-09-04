«Челси» продал 17 футболистов и отдал 22 в аренду этим летом

Дата публикации: 04-09-2026 10:35

Лондонский «Челси» провёл масштабную перестройку состава в летнее трансферное окно. По данным BBC, за последние месяцы клуб расстался с 39 футболистами, при этом суммарная стоимость продаж превысила €160 млн.

В общей сложности «синие» оформили трансферы 17 игроков на постоянной основе. Ещё 22 футболиста отправились в другие команды на правах аренды. Таким образом, кадровые изменения затронули практически все линии состава лондонского клуба.

При этом в указанную статистику не вошли четыре молодых футболиста, которые покинули «Челси» в качестве свободных агентов. Несмотря на столь большое количество уходов, полностью разгрузить состав клубу не удалось. В первой команде по-прежнему числится 30 игроков.

Самыми заметными сделками стали переходы нескольких известных футболистов. Энцо Фернандес продолжил карьеру в «Манчестер Сити», а сумма его трансфера составила €145 млн. Сделка повторила британский трансферный рекорд.

Ещё одним крупным уходом стал трансфер сенегальского нападающего Николаса Джексона. Форвард перешёл в «Астон Виллу», которая заплатила за футболиста €75 млн.

Таким образом, «Челси» не только существенно сократил число игроков, находившихся в распоряжении клуба, но и получил значительные средства от продажи футболистов. При этом нынешний размер первой команды показывает, что даже после 39 оформленных уходов лондонцам ещё предстоит продолжать работу над оптимизацией состава.

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