У Салаха родился сын Лейль: футболист отправился в Великобританию

Дата публикации: 04-09-2026 10:36

Нападающий сборной Египта и турецкого «Трабзонспора» Мохамед Салах впервые стал отцом мальчика. О рождении ребёнка сообщила сестра 34-летнего футболиста.

Сына назвали Лейль. Он стал первым мальчиком в семье Салаха, у которого уже есть две дочери. После рождения ребёнка футболист отправился в Великобританию. Его супруга и дочери также находятся там.

Появление нового члена семьи может повлиять на участие Салаха в ближайшем матче «Трабзонспора». Пока неизвестно, выйдет ли египтянин на поле в игре 4-го тура турецкой Суперлиги против «Генчлербирлиги».

Салах перебрался в «Трабзонспор» только месяц назад. Контракт форварда с турецким клубом рассчитан на два года. До переезда в Турцию египтянин выступал за «Ливерпуль», который покинул летом.

За карьеру Салах успел стать одним из самых известных египетских футболистов в мире. Теперь ему предстоит совмещать выступления за новый клуб с семейными обстоятельствами.

При этом у болельщиков «Трабзонспора» уже есть возможность увидеть Салаха и в России. Ранее стало известно, что 15 ноября турецкая команда проведёт товарищеский матч в Санкт-Петербурге против «Зенита». Встреча запланирована на «Газпром Арене».