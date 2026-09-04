Футболисты «Шахтера» оказались среди тех, кому писал бразильский мошенник

Дата публикации: 04-09-2026 10:38

В Бразилии правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему, жертвами которой стали профессиональные футболисты. Злоумышленник создал в WhatsApp аккаунт с фотографией португальского тренера и выдавал себя за специалиста во время переписки со спортсменами.

По данным полиции, мошенник не сразу переходил к просьбам о деньгах. Он на протяжении длительного времени поддерживал общение с футболистами, постепенно завоёвывая их доверие. После этого злоумышленник рассказывал о якобы благотворительной деятельности и просил оказать финансовую помощь организации, которая занимается поддержкой малообеспеченных семей в Рио-де-Жанейро.

Одним из пострадавших оказался нападающий «Иммортала» Жозе Энаморадо. Футболист поверил собеседнику и перевёл ему 22,5 тысячи бразильских реалов.

На этом мошенник останавливаться не собирался. После получения первой суммы он попытался добиться от игрока ещё одного перевода — на 50 тысяч реалов. Однако провести операцию не удалось: банк заблокировал транзакцию.

Расследование показало, что подозреваемый контактировал не только с Энаморадо. В поле его внимания попали футболисты других бразильских команд. По данным правоохранительных органов, он также связывался с представителями «Интернасьонала».

Кроме того, мошенник выходил на связь с игроками донецкого «Шахтера». Таким образом, схема не ограничивалась футболистами одной команды или одного чемпионата.

По версии полиции, ключевым элементом схемы стало создание доверия между злоумышленником и потенциальными жертвами. Использование фотографии известного тренера позволяло ему выдавать себя за другого человека и убедительнее вести переписку со спортсменами.



