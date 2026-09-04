Нещерет долго не может вернуться на поле из-за ошибки врачей «Динамо»

Дата публикации: 04-09-2026 10:39

Восстановление вратаря киевского «Динамо» Руслана Нещерета затянулось из-за проблем на этапе первоначальной диагностики. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.

По его информации, медицинский штаб столичного клуба изначально определил повреждение голкипера неправильно. Нещерету назначили лечение травмы, которую посчитали причиной возникших у него проблем. Однако в дальнейшем выяснилось, что футболист получил другое повреждение.

Таким образом, вратарь проходил восстановление не от той травмы, которая фактически мешала ему вернуться к полноценным тренировкам и матчам. Из-за этого реабилитация заняла больше времени, чем планировалось изначально.

Ранее в «Динамо» рассчитывали на возвращение Нещерета в строй к определённому сроку. В частности, ожидалось, что голкипер сможет принять участие в матче против «Буковины». Однако восстановиться к этой встрече футболист не успел.

Сейчас Нещерет продолжает реабилитацию. Конкретные сроки его возвращения на поле в информации Цыганыка не называются. По словам журналиста, именно первоначальная ошибка при определении характера повреждения стала одной из главных причин того, что процесс восстановления вратаря оказался значительно дольше ожидаемого.