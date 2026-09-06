Квернадзе принёс «Фрозиноне» победу над «Венецией» в концовке матча

Дата публикации: 06-09-2026 19:41

«Фрозиноне» одержал победу над «Венецией» в домашнем матче третьего тура Серии А. Встреча состоялась в воскресенье, 6 сентября, и завершилась со счётом 3:2.

Хозяева достаточно быстро перехватили инициативу и на 21-й минуте открыли счёт. Энтони Ойоно сделал передачу на Антонио Раймондо, после чего нападающий точно пробил по воротам.

Перед самым перерывом «Фрозиноне» удалось увеличить преимущество. На 39-й минуте Раймондо вновь оказался в центре внимания и оформил дубль. На этот раз результативным пасом ему помог Патрицио Мазини — 2:0.

После перерыва «Венеция» сумела кардинально изменить ситуацию на поле. В течение восьми минут гости дважды поразили ворота соперника. На 66-й минуте отличился Джон Йебоа, а на 74-й Ричи Саградо восстановил равенство — 2:2.

Однако набравшая ход «Венеция» всё же не смогла увезти очки. На 83-й минуте Георгий Квернадзе забил третий мяч «Фрозиноне» и вновь вывел хозяев вперёд. Оставшегося времени гостям не хватило для нового ответа.

Финальный свисток зафиксировал победу «Фрозиноне» со счётом 3:2. После трёх туров команда набрала шесть очков. «Венеция», напротив, пока не может выбраться из полосы неудач — для неё это поражение стало третьим подряд.