«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Эвертоном» в добавленное время

Дата публикации: 06-09-2026 18:10

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» выдали результативную концовку в матче 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле завершилась со счётом 2:2. Главным арбитром игры был Джон Брукс из Лестера.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, однако сразу после перерыва команды открыли голевой счёт. На 46-й минуте Брайан Мбемо воспользовался моментом и отправил мяч в ворота «Эвертона», выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд.

Хозяева долго не могли ответить, но в концовке встречи сумели переломить ход игры. На 83-й минуте Тайрик Джордж восстановил равновесие, после чего «МЮ» вновь вышел вперёд.

На 88-й минуте отличился Беньямин Шешко, и казалось, что манкунианцы всё же увезут из Ливерпуля три очка. Однако «Эвертон» не сдался и продолжил атаковать до самого финального свистка.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+6-й минуте Эйнсли Мэйтленд-Найлс поразил ворота гостей и во второй раз сравнял счёт. В итоге команды так и не выявили победителя — 2:2.

После трёх туров «Эвертон» набрал пять очков и занимает восьмое место в таблице АПЛ. У «Манчестер Юнайтед» четыре балла, что позволяет команде располагаться на 11-й позиции.