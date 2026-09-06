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«Труа» забил первым, но получил шесть голов от «Страсбурга»

Дата публикации: 06-09-2026 19:39

 

«Страсбург» одержал крупную победу над «Труа» в матче чемпионата Франции, который состоялся в воскресенье, 6 сентября. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Команды выдали насыщенный событиями первый тайм. Уже на девятой минуте «Труа» удалось открыть счёт. Антуан Миль воспользовался своим шансом и отправил мяч в ворота «Страсбурга».

Гости ответили ближе к концовке первой половины встречи. На 40-й минуте Хакобо Ортега восстановил равенство, а Жессим Яссин записал на свой счёт результативную передачу. Спустя всего три минуты «Страсбург» уже оказался впереди. Отличился Диогу де Соуза — 2:1.

После перерыва преимущество гостей стало быстро расти. На 57-й минуте Джованни Рейна забил третий мяч своей команды, заметно осложнив положение хозяев.

Далее «Страсбург» продолжил атаковать и довёл счёт до разгромного. Самуэль Амо-Амейо дважды поразил ворота «Труа», а ещё один гол записал на свой счёт Конрад Хардер. Последнее слово в матче осталось за Жереми Ле Дуароном, который установил окончательный результат — 6:2.

Таким образом, «Страсбург» после двух пропущенных мячей сумел полностью перехватить инициативу и во второй половине встречи довёл преимущество до четырёх голов. «Труа», несмотря на удачное начало, не смог удержать преимущество на своём поле.

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