Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину», игравшую вдесятером с 8-й минуты

Дата публикации: 06-09-2026 18:19

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над московской «Родиной» в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на «Анжи-Арене» в Каспийске и завершилась со счётом 2:0. Главным арбитром назначили Яна Бобровского.

Серьёзное влияние на дальнейший ход игры оказал эпизод уже в дебюте. На восьмой минуте нападающий «Родины» Герман Онугха получил прямую красную карточку. Форвард ногой попал в подбородок защитнику хозяев Александру Сандрачуку, после чего москвичи остались в меньшинстве практически на весь матч.

Несмотря на численное преимущество, махачкалинцам потребовалось время, чтобы воплотить его в гол. Счёт изменился только после перерыва. На 51-й минуте Гамид Агаларов воспользовался моментом и отправил мяч в ворота «Родины», выведя хозяев вперёд.

После первого гола «Динамо» продолжило давить и вскоре увеличило разницу. На 64-й минуте Хуссем Мрезиг поразил ворота московской команды. Второй мяч стал последним в этой встрече — 2:0.

Таким образом, махачкалинское «Динамо» довело свой актив до 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице после семи проведённых матчей. «Родина» с четырьмя баллами располагается на 13-й позиции.

В следующем туре московская команда 11 сентября сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Махачкалинское «Динамо» проведёт свою следующую встречу 13 сентября на выезде против «Ахмата».