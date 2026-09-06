«Динамо» взяло верх над «Спартаком» в матче с драматичной концовкой

Дата публикации: 06-09-2026 21:46

«Динамо» одержало победу над «Спартаком» в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Московское дерби состоялось на ВТБ Арене и завершилось со счётом 2:1. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Красно-белые первыми добились успеха. На 21-й минуте Данил Пруцев поразил ворота хозяев и вывел «Спартак» вперёд.

Ответ «Динамо» последовал практически сразу. Уже на 25-й минуте Ярослав Гладышев восстановил равновесие, а ещё через девять минут хозяева впервые в матче вышли вперёд. На 34-й минуте Артур Гомес отправил мяч в сетку и сделал счёт 2:1.

Во втором тайме «Спартак» получил шанс изменить ход встречи после удаления у соперника. На 72-й минуте Константин Тюкавин получил прямую красную карточку за отмашку в адрес Александера Джику, оставив «Динамо» в меньшинстве.

Красно-белые воспользовались численным преимуществом и в концовке сумели забить, однако гол Ивана Сорокина на 89-й минуте не был засчитан из-за офсайда. После этого счёт больше не изменился.

«Динамо» удержало преимущество и записало в актив три очка. После семи туров у команды 13 баллов и третья позиция в таблице. «Спартак» имеет столько же очков, но располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Динамо» 12 сентября примет «Оренбург». «Спартак» днём позже проведёт домашнюю встречу с «Ростовом».