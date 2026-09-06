«Эпицентр» и «Буковина» сыграли вничью в Каменце-Подольском

Дата публикации: 06-09-2026 21:39

«Эпицентр» из Каменца-Подольского и черновицкая «Буковина» не выявили победителя в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча состоялась 6 сентября на «Стадионе имени Г. Тонкочеева» и завершилась без забитых мячей — 0:0.

Перед началом игры команды подходили к очной встрече после убедительных результатов в предыдущем туре. И «Эпицентр», и «Буковина» сумели одержать крупные победы, поэтому от этого противостояния вполне можно было ожидать продолжения результативной серии.

Однако на этот раз забитых мячей зрители не увидели. Соперники провели достаточно напряжённую игру, но ни одной из сторон так и не удалось довести свои атаки до гола. Оборона обеих команд справилась со своей задачей, а счёт на табло остался неизменным до финального свистка.

В результате «Эпицентр» добавил в свою копилку ещё одно очко и сохранил пятую позицию в турнирной таблице УПЛ. На счету команды теперь восемь баллов.

«Буковина» также покинула поле с одним набранным очком. Черновицкий клуб имеет шесть баллов и занимает восьмое место в чемпионате Украины.