Автогол помог «Ренну» победить «Анже» в матче Лиги 1

Дата публикации: 06-09-2026 21:43

«Ренн» добился выездной победы над «Анже» в матче чемпионата Франции-2026/27. Встреча состоялась 6 сентября и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Команда из Ренна с первых минут действовала активнее и довольно быстро получила преимущество. На девятой минуте Себастьян Шиманьски нашёл передачей Пшемыслава Франковски, после чего тот открыл счёт.

Через восемь минут гости увеличили разницу. На 17-й минуте мяч после атаки «Ренна» оказался в собственных воротах «Анже» — автогол записали на Жордана Лефора. К этому моменту хозяева уже уступали 0:2.

«Анже» не позволил сопернику спокойно довести матч до победы. На 35-й минуте Карлан Аркюс сократил отставание, замкнув передачу Бранко ван ден Бомена. После этого хозяева получили возможность сравнять счёт, однако воспользоваться ею не смогли.

Во второй половине встречи «Ренн» сосредоточился на сохранении минимального преимущества. «Анже» предпринимал попытки организовать ещё одну результативную атаку, но оборона гостей выдержала давление.

Финальный свисток зафиксировал победу «Ренна» со счётом 2:1. Команда набрала семь очков и продолжает находиться среди лидеров чемпионата. У «Анже» после этой встречи осталось три балла.