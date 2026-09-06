«Барселона» не оставила шансов «Валенсии» и одержала четвёртую победу подряд

Дата публикации: 06-09-2026 19:46

«Барселона» продолжает идти без потерь в чемпионате Испании. В матче 4-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 каталонская команда на выезде разгромила «Валенсию» со счётом 5:0. Игра состоялась на стадионе «Месталья», главным арбитром встречи был Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Гости обозначили своё преимущество практически сразу. Уже на шестой минуте Ламин Ямаль открыл счёт, завершив атаку «Барселоны» точным ударом.

Хозяева попытались удержать темп, однако каталонцы продолжили находить свободные зоны. На 22-й минуте Фермин Лопес удвоил преимущество своей команды, отправив второй мяч в ворота «Валенсии».

После перерыва ситуация для хозяев стала ещё тяжелее. На 50-й минуте Рафинья довёл разницу до трёх голов. «Барселона» не сбавляла обороты и продолжала создавать моменты у ворот соперника.

Очередного взятия ворот пришлось ждать до 79-й минуты. Педри записал на свой счёт четвёртый гол каталонцев. Спустя пять минут Ямаль вновь оказался в центре внимания: Ламин оформил дубль и установил окончательный результат — 5:0.

После четырёх туров «Барселона» имеет 12 очков и единолично занимает первое место в таблице Ла Лиги. Каталонцы на три очка опережают «Бетис» и мадридский «Реал». «Валенсия» остаётся на последней, 20-й позиции, набрав одно очко.

В следующем туре «Валенсия» 11 сентября сыграет с «Севильей», а «Барселона» 13 сентября проведёт выездной матч с «Леванте».