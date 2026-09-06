«Айнтрахт» проиграл «Аугсбургу», пропустив три гола за второй тайм

Дата публикации: 06-09-2026 21:41

«Аугсбург» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Германии-2026/27. Во втором туре команда в гостях обыграла «Айнтрахт» со счётом 4:2.

Франкфуртский клуб сумел быстро открыть счёт. Уже на шестой минуте Юнес Эбнуталиб ассистировал Жонатану Буркардту, который отправил мяч в ворота гостей.

После перерыва ситуация на поле резко изменилась. Уже на 46-й минуте «Аугсбург» восстановил равенство. Мариус Вольф сделал результативную передачу на Арийона Ибрахимовича, и тот сравнял счёт.

Не успели хозяева прийти в себя, как гости вышли вперёд. На 47-й минуте Робин Фелльхауэр забил второй мяч «Аугсбурга». Вскоре преимущество команды увеличил Алексис Клод-Морис.

«Айнтрахт» попытался вернуться в игру, однако отыграться не сумел. Более того, на 89-й минуте Фабиан Ридер забил ещё один гол и окончательно снял вопросы о победителе — 4:2 в пользу «Аугсбурга».

Таким образом, «Аугсбург» набрал шесть очков после двух туров и продолжает выступление без потерь. «Айнтрахт» пока имеет лишь одно очко по итогам двух матчей.