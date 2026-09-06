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«Майнц» забил пять безответных мячей «Гамбургу» во втором туре Бундеслиги

Дата публикации: 06-09-2026 19:44

 

«Майнц» одержал крупную победу над «Гамбургом» во втором туре чемпионата Германии-2026/27. Встреча состоялась в воскресенье, 6 сентября, и завершилась убедительной победой гостей — 5:0.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 19-й минуте Каисю Сано отдал передачу на Шеральдо Бекера, после чего форвард точно пробил по воротам хозяев.

До перерыва «Майнц» успел увеличить разницу. На 41-й минуте Филипп Мвене отправил второй мяч в ворота «Гамбурга», а Бекер на этот раз выступил уже в роли ассистента.

После возобновления игры гости продолжили использовать свои моменты. Уже на 48-й минуте Бекер оформил вторую результативную передачу в матче, а Филлип Тиц довёл счёт до 3:0.

«Гамбургу» не удалось избежать ещё двух пропущенных мячей. На 83-й минуте Тиц вновь оказался в нужном месте и оформил дубль. Окончательный результат был установлен уже в добавленное время — Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер забил пятый гол «Майнца».

Итог — 5:0 в пользу гостей. После двух туров «Майнц» набрал четыре очка. Для «Гамбурга» поражение стало вторым подряд с начала сезона в Бундеслиге.

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