«Челси» забил первым, но «Арсенал» перевернул игру на «Эмирейтс»

Дата публикации: 06-09-2026 21:48

«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Лондонское дерби состоялось на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром встречи был Крис Кавана.

Начало игры оказалось неожиданным для болельщиков «Арсенала». Уже на второй минуте Морган Роджерс воспользовался моментом и вывел «Челси» вперёд.

Хозяева быстро пошли отыгрываться и на 12-й минуте сумели поразить ворота соперника. Однако гол Риккардо Калафьори после просмотра VAR был отменён. «Арсеналу» всё же удалось восстановить равновесие до перерыва.

На 25-й минуте Кай Хаверц забил ответный мяч и сделал счёт 1:1. После этого команды продолжили действовать на встречных курсах, но до окончания первого тайма новых голов не произошло.

Вторая половина встречи началась с гола хозяев. На 50-й минуте Мартин Эдегор воспользовался своей возможностью и отправил мяч в сетку «Челси», выведя «канониров» вперёд.

Гостям не удалось отыграться. «Арсенал» сохранил преимущество до финального свистка и записал в актив очередные три очка.

После трёх туров «канониры» имеют девять очков и занимают второе место в таблице АПЛ. «Челси» с шестью баллами располагается на четвёртой позиции.

В следующем туре «Арсенал» 12 сентября встретится с «Сандерлендом», а «Челси» в этот же день сыграет с «Халл Сити».