Карседо высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» в московском дерби

Дата публикации: 06-09-2026 21:51

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвёл итоги матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Динамо», в котором его команда уступила со счётом 1:2.

Спартаковцы открыли счёт на 21-й минуте благодаря голу Данила Пруцева, однако уже через четыре минуты Ярослав Гладышев восстановил равенство. Ещё до перерыва Артур Гомес вывел «Динамо» вперёд.

По словам Карседо, ключевой проблемой для «Спартака» стало то, что команда не сумела воспользоваться удачным началом встречи и слишком быстро позволила сопернику переломить ход игры.

«Мы хорошо начали матч. Первые 25 минут команда выглядела неплохо, „Динамо“ чувствовало себя некомфортно, нам удалось забить. Но мы не смогли удержать преимущество даже пять минут и пропустили. Второй гол стал для нас шоком».

Испанский специалист также объяснил решение внести изменения в игру команды по ходу встречи. По его словам, «Спартаку» требовалось усилить центральную зону, поскольку хозяева поля уверенно действовали через центр.

«Нам необходимо было иметь трёх игроков в центре, потому что „Динамо“ хорошо играет в этой зоне. Хотелось дать шанс Полеху», — приводит слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После семи туров «Спартак» имеет 13 очков и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. «Динамо» набрало столько же очков и располагается строчкой выше.