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Довбик спас «Болонью» от поражения в матче с «Сассуоло»

Дата публикации: 06-09-2026 21:55

«Болонья» сыграла вничью с «Сассуоло» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Ренато Далль'Ара» завершилась со счётом 2:2.

Хозяева дважды оказывались в роли догоняющих, но каждый раз находили возможность сравнять счёт. При этом решающий момент для «Болоньи» произошёл уже ближе к концовке встречи.

Артём Довбик начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 66-й минуте. В концовке украинскому форварду удалось отличиться. После атаки «Болоньи» мяч остался в штрафной площади, и Довбик сыграл на добивании, отправив его в ворота.

Этот гол установил окончательный счёт — 2:2. Для нападающего он стал первым после перехода в «Болонью».

В итоге команда набрала первое очко в нынешнем чемпионате Италии. «Сассуоло» также пока не смог одержать победу в новом сезоне.

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