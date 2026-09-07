«Хетафе» и «Сельта» поделили очки в матче 4-го тура Ла Лиги

Дата публикации: 07-09-2026 23:04

«Хетафе» и «Сельта» завершили матч четвёртого тура испанской Ла Лиги вничью. Встреча в пригороде Мадрида закончилась со счётом 1:1. Хозяева первыми открыли счёт, однако после перерыва команда из Виго сумела сравнять результат.

«Хетафе» вышел вперёд на 21-й минуте. Мартин Сатриано оказался первым на завершающей стадии атаки хозяев и отправил мяч в ворота «Сельты». Получив преимущество, мадридская команда сохранила его до конца первого тайма.

После перерыва характер встречи изменился. «Сельта» стала активнее действовать впереди и достаточно быстро добилась своего. На 57-й минуте Уго Гонсалес выполнил результативную передачу, после которой Карл Старфельт поразил ворота хозяев. Счёт стал 1:1.

Спустя десять минут положение «Хетафе» стало ещё сложнее. На 67-й минуте Саид Ромеро получил красную карточку, и хозяева остались вдесятером. У «Сельты» появилась возможность воспользоваться численным преимуществом и дожать соперника в концовке.

Однако извлечь максимальную пользу из большинства гости не смогли. Оставшегося времени им оказалось недостаточно для второго гола. «Хетафе» выдержал давление и сохранил ничейный результат до финального свистка.

В итоге команды набрали по одному очку. «Хетафе» имеет четыре балла и занимает 15-е место в турнирной таблице, тогда как у «Сельты» три очка и 16-я позиция.