Линекер объяснил, почему считает Месси и Марадону сильнее Криштиану Роналду

Дата публикации: 07-09-2026 16:34

Бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер высказал своё мнение о месте Криштиану Роналду в истории футбола. По словам экс-форварда, португалец заслуженно считается одним из величайших игроков, однако ставить его на первое место среди всех футболистов он бы не стал.

Линекер отметил выдающуюся результативность Роналду и признал, что его показатели сопоставимы с достижениями Лионеля Месси. При этом англичанин считает, что между двумя звёздами есть важное различие в характере игры.

«Знаю, что Криштиану расстраивается, когда не говоришь о нём в контексте лучшего в истории, но нужно быть честным. Он невероятен, просто невероятен, один из величайших, не о чем говорить. Его голевые рекорды сравнимы с тем, что делает Месси», — сказал Линекер. Его слова приводит The Touchline в социальной сети X.

Однако бывший форвард считает, что Роналду не обладает тем набором игровых качеств, который позволял Месси и Диего Марадоне самостоятельно менять ход эпизодов за счёт индивидуального мастерства.

«Но Криштиану не может делать другого. Он не в состоянии обыграть четверых, вывернуться из опеки в центре поля так, что ты сидишь и думаешь: "Да как он это сотворил?!" Он не может этого. У него нет того, что было у Марадоны и есть у Месси», — заявил Линекер.

На этом сравнения бывшего футболиста не закончились. Он признался, что поставил бы ещё одного легендарного бразильского нападающего выше Криштиану Роналду. Речь идёт о Роналдо, известном также как «Зубастик».

«Я бы даже поставил бразильского Роналдо чуть выше Криштиану Роналду», — отметил Линекер.

При этом англичанин не стал исключать из числа выдающихся футболистов современности Зинедина Зидана, Неймара и Килиана Мбаппе. Последнего Линекер пока не готов окончательно причислить к этой группе, отметив, что французу ещё предстоит доказать своё место среди легенд.

«Эти игроки — примерно того же уровня, что Зидан, Неймар и Мбаппе, хотя последнему ещё только предстоит попасть в когорту таких футболистов», — добавил Линекер.

Таким образом, Роналду в оценке Линекера остаётся одним из величайших игроков в истории, но не занимает вершину его личного рейтинга. Особое преимущество англичанин отдаёт Месси и Марадоне за способность создавать эпизоды, которые невозможно объяснить одной лишь результативностью.