Мбаппе высказался о партнёрстве с Винисиусом после слухов об их несовместимости

Дата публикации: 07-09-2026 16:32

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал обсуждения вокруг его взаимодействия с Винисиусом Жуниором. В последнее время в футбольной среде нередко звучит мнение, что двум звёздным атакующим игрокам мадридской команды сложно эффективно действовать вместе.

Мбаппе не стал придавать особого значения подобным оценкам. Француз отметил, что вокруг «Реала» постоянно появляется огромное количество различных мнений, и игроки не способны контролировать все разговоры о команде.

«Это всего лишь одно из миллионов мнений о «Реале», самом большом клубе в мире. Я не могу контролировать всё, что говорят другие люди», — сказал Мбаппе в интервью AS.

При этом форвард подчеркнул, что его отношения с Винисиусом определяются не обсуждениями в прессе и среди болельщиков. По словам француза, оба футболиста преследуют одну и ту же цель — завоевание трофеев вместе с мадридским клубом.

«У нас с Винисиусом одна цель — выигрывать титулы», — отметил Мбаппе.

Француз также дал понять, что не собирается вступать в полемику с теми, кто считает их дуэт проблемным. Вместо этого футболисты обращают внимание на критику, стараются извлекать из неё пользу и продолжать работу.

«Мы не можем контролировать мнения людей. Мы слушаем, мы стараемся совершенствоваться и движемся вперёд», — добавил Мбаппе.

Таким образом, нападающий «Реала» не видит смысла концентрироваться на разговорах о возможной несовместимости с Винисиусом. Для Мбаппе главным ориентиром остаются результаты команды и борьба за новые титулы.