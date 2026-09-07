«Кальяри» обыграл «Лечче» благодаря голу Мальдини в первом тайме

Дата публикации: 07-09-2026 23:02

«Кальяри» одержал вторую победу в чемпионате Италии сезона-2026/27. В матче третьего тура команда на своём поле принимала «Лечче» и ограничилась одним забитым мячом. Встреча, состоявшаяся 7 сентября, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Начало осталось за «Кальяри». Сардинская команда чаще контролировала мяч и постепенно стала создавать всё больше проблем обороне гостей. На 29-й минуте давление хозяев принесло результат: после передачи Якопо Фаццини отличился Даниэль Мальдини. Полузащитник точно пробил головой после подачи с углового и вывел свою команду вперёд.

До перерыва счёт больше не изменился. После возобновления игры «Лечче» попытался добавить в атаке и вернуть равновесие, однако воспользоваться своими возможностями гости не смогли.

При этом «Кальяри» имел несколько шансов увеличить разницу. Один из ударов Мальдини во втором тайме пришёлся в штангу, а ещё в нескольких эпизодах хозяевам не хватило точности при завершении атак.

В концовке «Лечче» усилил давление, но оборона «Кальяри» сохранила концентрацию. Хозяева выдержали заключительный штурм соперника и довели матч до победы. Итог — 1:0.

После трёх туров на счету «Кальяри» шесть очков. «Лечче» пока имеет три балла.