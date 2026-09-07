Моуринью назвал единственную цель «Реала» на матч с «Интером»

Дата публикации: 07-09-2026 16:30

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал о настрое команды перед первым матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Интером». Встреча состоится 8 сентября. Для мадридцев это будет возможность реабилитироваться после недавнего поражения от «Бетиса» в чемпионате Испании со счётом 0:1.

По словам португальского специалиста, в предстоящей игре его в первую очередь интересует результат. Моуринью не считает достаточным просто показать качественный футбол, если он не приведёт к победе.

«Я хочу победить. Я мог бы сказать, что хочу сыграть хорошо. Но я не хочу сыграть так же хорошо, как против «Бетиса», и в итоге проиграть. Я хочу победить!» — приводит слова Моуринью AS.

Тренер напомнил, что общий этап Лиги чемпионов включает восемь матчей, по итогам которых «Реал» рассчитывает пробиться в плей-офф. Однако заранее просчитывать всю дистанцию мадридцы не собираются. Моуринью считает правильным полностью сосредоточиться на ближайшем сопернике.

«У нас восьмиматчевая стадия с задачей выхода в плей-офф. И я думаю, мы это сделаем. Но я хочу подойти к матчу с «Интером» как к отдельной игре, вне контекста всего общего этапа Лиги чемпионов, не думая о следующих семи матчах», — заявил наставник.

Таким образом, Моуринью не хочет, чтобы команда отвлекалась на дальнейший календарь турнира. По его мнению, сейчас у «Реала» есть только одна задача — взять три очка в матче с «Интером».

«Я просто хочу победить», — подчеркнул Моуринью.

Встреча «Реал» — «Интер» состоится 8 сентября на «Сантьяго Бернабеу». Этот матч станет для мадридского клуба стартовым в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027.