«Рубин» и «Ахмат» поделили очки в 7-м туре РПЛ

Дата публикации: 07-09-2026 23:00

Казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» не смогли определить победителя в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027. Встреча на «Ак Барс Арене» завершилась со счётом 1:1. Главным арбитром назначили Евгения Буланова из Саранска.

Хозяева открыли счёт на 26-й минуте. «Рубин» получил право на пенальти, и Жак-Жюльен Сиве уверенно исполнил одиннадцатиметровый удар. Казанцы ушли на перерыв, ведя в счёте 1:0.

После возобновления игры «Ахмат» сумел быстро вернуть равенство. На 56-й минуте Эгаш Касинтура поразил ворота хозяев и сделал счёт 1:1. Этот результат сохранился до окончания встречи.

Таким образом, команды набрали по одному очку. Для «Рубина» это означает 10 очков после семи проведённых матчей и восьмую позицию в турнирной таблице. «Ахмат» с семью баллами располагается на 11-м месте.

В верхней части таблицы после семи туров находится «Краснодар», набравший 19 очков. ЦСКА идёт вторым с 15 баллами, а третью строчку занимает московское «Динамо», в активе которого 13 очков.