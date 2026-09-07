Карлос Тевес соберёт Месси и Роналду в одной команде на «Ла Бомбонере»

Дата публикации: 07-09-2026 23:08

Карлос Тевес сообщил о планах собрать Лионеля Месси и Криштиану Роналду в одной команде во время своего прощального матча. По словам бывшего нападающего сборной Аргентины и «Бока Хуниорс», оба легендарных футболиста согласились принять участие в игре, которая должна пройти в декабре 2026 года на «Ла Бомбонере» в Буэнос-Айресе.

Тевес признался, что давно хотел увидеть Месси и Роналду на поле в составе одной команды. Для него такой матч станет особенным завершением карьеры, а присутствие двух главных звёзд мирового футбола последних лет способно сделать событие историческим.

«Я всегда мечтал увидеть Криштиану и Лео в одной команде. Они — два величайших игрока всех времён. Я связался с ними, особенно с Криштиану. Сказал ему: "Криштиану, я хочу, чтобы ты и Лео сыграли в одной команде в моём прощальном матче. Чтобы весь мир смог раз и навсегда увидеть это волшебство". Он сказал, что будет там», — приводит слова Тевеса Footmercato.

По словам аргентинца, получить согласие Месси также оказалось несложно. Тевес рассчитывает, что оба футболиста действительно выйдут на поле вместе. В таком случае Месси и Роналду впервые в карьере окажутся партнёрами по одной команде в официально организованном товарищеском матче.

«Убедить Лео тоже было несложно. Они оба дали мне своё согласие. С нетерпением жду этого. Этот матч будет очень эмоциональным», — отметил Тевес.

Идея особенно примечательна личной историей Тевеса с двумя звёздами. С Роналду аргентинец вместе выступал за «Манчестер Юнайтед», а с Месси пересекался в сборной Аргентины. Теперь бывший партнёр обоих футболистов хочет объединить их уже в рамках собственного прощального матча.

Ожидается, что встреча состоится в декабре на «Ла Бомбонере». Тевес планирует собрать на поле большое количество известных игроков, с которыми пересекался на протяжении карьеры.