«Фиорентина» объявила о возвращении Паоло Ваноли

Дата публикации: 07-09-2026 23:11

«Фиорентина» определилась с новым главным тренером после провального старта сезона. Флорентийский клуб официально объявил о возвращении Паоло Ваноли, который уже работал с командой в прошлом сезоне.

Решение о смене наставника было принято после трёх туров Серии А. Фабио Гроссо, возглавивший «Фиорентину» 8 июня, не смог набрать с командой ни одного очка. Контракт специалиста был рассчитан до лета 2028 года, однако продолжить работу во Флоренции ему не удалось.

На старте чемпионата «фиалки» потерпели три поражения подряд. Сначала команда крупно уступила «Роме» со счётом 0:4, затем проиграла «Фрозиноне» — 0:3, а в третьем туре оказалась слабее «Торино». После этой серии «Фиорентина» опустилась на последнее место турнирной таблицы, не набрав ни одного очка.

Выбор руководства пал на знакомого команде специалиста. Ваноли уже руководил «Фиорентиной» с ноября 2025 года по июнь 2026-го. Под его руководством флорентийцы завершили предыдущий чемпионат Италии на 15-й позиции. После окончания сезона тренер покинул свой пост, а клуб пригласил Гроссо.

До работы во Флоренции Ваноли возглавлял «Спартак», «Венецию» и «Торино», а также трудился в системе юношеских сборных Италии. В московском клубе итальянец завоевал Кубок России в сезоне-2021/22.

Теперь 54-летнему специалисту предстоит исправлять ситуацию, в которой оказалась «Фиорентина». Ближайший матч команда проведёт 11 сентября на выезде против «Венеции». При этом соперник также неудачно начал чемпионат и после трёх туров остаётся без набранных очков.