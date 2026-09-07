Португальский телеканал попал в скандал из-за слов о Трубине и чемпионате России

Дата публикации: 07-09-2026 23:13

Португальский телеканал Sport TV столкнулся с критикой после высказывания своего комментатора о будущем голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина. Поводом для обсуждения стала фраза журналиста о возможном продолжении карьеры украинского вратаря в чемпионате России.

Инцидент произошёл во время прямой трансляции матча «Маритиму» — «Бенфика». Обсуждая перспективы 24-летнего Трубина и варианты его возможного трансфера, комментатор неожиданно упомянул российский футбольный рынок.

«Российский трансферный рынок до сих пор открыт, и это могло бы стать хорошим вариантом для Трубина», — заявил журналист в эфире Sport TV.

Высказывание быстро вызвало реакцию зрителей. В португальских социальных сетях пользователи начали активно обсуждать слова комментатора и критиковать телеканал за подобный вариант развития карьеры украинского футболиста.

Часть болельщиков выразила недовольство непосредственно работой журналиста, поставив под сомнение уместность подобного комментария во время трансляции матча с участием «Бенфики». В обсуждении также звучали вопросы к уровню подготовки сотрудников Sport TV.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года, когда перебрался в португальский клуб из донецкого «Шахтёра». Украинский голкипер продолжает карьеру в Лиссабоне и является одним из игроков, чьё будущее периодически становится предметом трансферных слухов.

На этот раз причиной широкого обсуждения стал не официальный интерес со стороны какого-либо клуба, а именно комментарий журналиста во время матча. При этом никаких данных о том, что Трубин действительно рассматривает переход в российский чемпионат, приведено не было.