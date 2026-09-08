Месси вошёл в число претендентов на «Золотой мяч» в 17-й раз в карьере

Дата публикации: 08-09-2026 20:52

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в очередной раз оказался среди претендентов на «Золотой мяч». Для аргентинца эта номинация стала уже 17-й за карьеру, сообщает France Football.

По количеству попаданий в список кандидатов Месси теперь занимает вторую позицию. Выше него находится только Криштиану Роналду, который 18 раз претендовал на престижную индивидуальную награду.

В минувшем сезоне Месси продолжил выступать за «Интер Майами» и помог команде добиться успеха в чемпионате МЛС. Сам аргентинец по итогам турнира был признан лучшим футболистом лиги.

Успешным для 39-летнего форварда оказался и международный сезон. В составе сборной Аргентины Месси дошёл до финала чемпионата мира — 2026. При этом завоевать главный трофей турнира аргентинцам не удалось.

Месси остаётся рекордсменом по количеству выигранных «Золотых мячей». На его счету восемь побед в голосовании — в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

На протяжении карьеры аргентинский форвард также защищал цвета «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен». Вместе с каталонским клубом он выиграл множество национальных и международных трофеев, а после перехода во французскую команду продолжил пополнять свою коллекцию наград.

Теперь Месси получил возможность в 17-й раз побороться за главный индивидуальный приз мирового футбола. До абсолютного рекорда по числу номинаций ему остаётся всего один шаг — столько же раз в списке претендентов оказывался только Роналду.