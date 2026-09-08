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«Динамо» собрало больше всего просмотров на УПЛ-ТВ в августе

Дата публикации: 08-09-2026 20:54

 

В Украине определились самые просматриваемые матчи первых пяти туров национального чемпионата на платформе УПЛ-ТВ. Лидером по аудитории в августе стало киевское «Динамо» — сразу две встречи команды вошли в верхнюю часть рейтинга.

Первое место занял выездной матч «Верес» — «Динамо». Трансляция этой встречи собрала 410 595 просмотров. Совсем немного отстал другой гостевой поединок киевлян — игра с «Буковиной» привлекла 406 405 просмотров.

Таким образом, оба матча с участием «Динамо» преодолели отметку в 400 тысяч просмотров. При этом разница между первой и второй строчками рейтинга составила чуть больше четырёх тысяч просмотров.

Третью позицию заняла встреча «Шахтёр» — «Полесье». Её аудитория составила 390 364 просмотра. Ещё один матч с участием донецкого клуба расположился следом: противостояние «Шахтёра» и «Кудровки» набрало 385 165 просмотров.

Пятёрку самых популярных трансляций августа замкнул домашний матч «Динамо» против «Колоса». За этой игрой на УПЛ-ТВ следили 356 742 зрителя.

Таким образом, три из пяти наиболее востребованных трансляций месяца пришлись на матчи «Динамо», ещё две — на встречи «Шахтёра». При этом именно киевский клуб оказался единственным, чьи матчи дважды преодолели отметку в 400 тысяч просмотров.

Аудитория августовских матчей УПЛ-ТВ:

  1. «Верес» — «Динамо» — 410 595 просмотров

  2. «Буковина» — «Динамо» — 406 405

  3. «Шахтёр» — «Полесье» — 390 364

  4. «Шахтёр» — «Кудровка» — 385 165

  5. «Динамо» — «Колос» — 356 742

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