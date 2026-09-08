Роналду снова не номинирован на Золотой мяч. Хотя является рекордсменом

Дата публикации: 08-09-2026 20:56

Криштиану Роналду не вошёл в число претендентов на «Золотой мяч» — 2026. Организаторы премии во вторник объявили полный список из 30 футболистов, которые продолжат борьбу за главную индивидуальную награду года, однако имени португальского нападающего в нём вновь не оказалось.

Для Роналду это уже четвёртая номинация подряд, которую он пропускает. Последний раз форвард «Аль-Насра» попадал в список кандидатов в 2022 году. С тех пор португалец неизменно остаётся за пределами итоговой тридцатки.

При этом по общему числу попаданий в список претендентов Роналду по-прежнему удерживает рекорд. За карьеру он 18 раз номинировался на «Золотой мяч». Ближайшим преследователем португальца остаётся Лионель Месси — аргентинец в 2026 году получил 17-ю номинацию.

Отсутствие Роналду в нынешнем списке выглядит особенно заметно на фоне его выступлений за «Аль-Наср». В минувшем сезоне португалец помог клубу выиграть чемпионат Саудовской Аравии, однако этого оказалось недостаточно для попадания в число 30 лучших претендентов по версии организаторов премии.

В состав нынешней номинации вошли сразу несколько главных звёзд мирового футбола. Среди них — Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем и действующий обладатель награды Усман Дембеле.

Таким образом, Роналду в очередной раз оказался вне борьбы за трофей, который он выигрывал пять раз. При этом по количеству номинаций португалец продолжает оставаться единоличным рекордсменом — 18 попаданий в список претендентов.