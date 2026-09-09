«Боруссия» вырвала победу у «Вильярреала» в результативном матче Лиги чемпионов 

Дата публикации: 09-09-2026 01:09

Дортмундская «Боруссия» с победы стартовала в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. В первом туре немецкий клуб на своём поле оказался сильнее испанского «Вильярреала». Встреча на стадионе «Дортмунд» завершилась со счётом 3:2.

После безголевого первого тайма счёт был открыт на 53-й минуте. Защитник «Вильярреала» Ренату Вейга срезал мяч в собственные ворота, позволив хозяевам выйти вперёд.

Испанская команда не стала мириться с таким развитием событий и спустя 13 минут восстановила равновесие. На 66-й минуте Сантьяго Моуриньо поразил ворота «Боруссии» — 1:1.

В концовке встречи инициатива вновь перешла к хозяевам. На 80-й минуте Серу Гирасси забил второй мяч дортмундской команды. Через пять минут нападающий получил возможность пробить с одиннадцатиметровой отметки и не ошибся. Реализованный на 85-й минуте пенальти позволил Гирасси оформить дубль и довести преимущество «Боруссии» до двух голов.

Тем не менее последние минуты встречи оказались нервными для хозяев. Уже в компенсированное время Гирасси оказался автором ещё одного гола, на этот раз в собственные ворота. На 90+3-й минуте форвард помог «Вильярреалу» сократить разрыв, однако времени для полноценного камбэка у испанцев не осталось.

В результате «Боруссия» удержала победу со счётом 3:2 и начала общий этап Лиги чемпионов с трёх очков.

В следующем туре дортмундскому клубу предстоит выездная встреча с «Будё-Глимт», которая состоится 14 октября. «Вильярреал» 13 октября примет «Наполи».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлого розыгрыша парижане сыграли с «Арсеналом» со счётом 1:1, а затем выиграли серию пенальти — 4:3. Французский клуб также становился победителем турнира в сезоне-2024/2025.