«Астон Вилла» вырвала победу у «Брюгге» в результативном матче Лиги чемпионов 

Дата публикации: 08-09-2026 22:53

«Астон Вилла» успешно начала выступление в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Английский клуб в гостях провёл результативный матч с «Брюгге» и добился победы со счётом 3:2.

Команды встретились на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Главным арбитром встречи был швейцарец Сандро Шерер.

События начали развиваться уже в дебюте. На 11-й минуте Джон Макгинн открыл счёт и вывел «Астон Виллу» вперёд. Однако хозяева довольно быстро ответили. Уго Ветлесен на 19-й минуте восстановил равновесие.

Ничья продержалась недолго. Спустя всего три минуты после гола бельгийской команды Эмилиано Буэндия вновь отправил «вилланов» вперёд. Ещё до перерыва гости смогли увеличить своё преимущество: на 43-й минуте Николас Джексон забил третий мяч «Астон Виллы».

После перерыва «Брюгге» получил возможность вернуться в игру. На 61-й минуте бельгийский клуб заработал пенальти, который уверенно реализовал Николо Трезольди. Разрыв сократился до одного мяча, однако сравнять счёт хозяевам так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал победу «Астон Виллы» — 3:2. Английская команда начала европейскую кампанию с трёх очков, тогда как «Брюгге» стартовал с поражения.

В следующем туре бельгийцам предстоит выездной матч с миланским «Интером». Эта встреча состоится 13 октября. «Астон Вилла» днём позже примет на своём поле «Фенербахче».

Действующим победителем Лиги чемпионов остаётся «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша французский клуб сыграл с «Арсеналом» вничью 1:1 в основное время, после чего выиграл серию пенальти со счётом 4:3. Финальный матч нынешнего сезона запланирован на 5 июня 2027 года и пройдёт на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.