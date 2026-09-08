АЕК минимально победил ЛАСК в стартовом матче Лиги чемпионов 

Дата публикации: 08-09-2026 22:51

АЕК из Афин успешно стартовал в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Греческая команда под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Марко Николича на своём поле обыграла австрийский ЛАСК со счётом 1:0.

Встреча состоялась на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах. Главным арбитром матча был Луиш Годинью.

Единственный гол зрители увидели в первом тайме. Полузащитник АЕКа Рэзван Марин воспользовался своим шансом и отправил мяч в сетку ворот ЛАСК, обеспечив хозяевам преимущество.

После перерыва австрийская команда пыталась отыграться, однако сравнять счёт ей не удалось. Более того, АЕК мог увеличить разницу. На 64-й минуте Лука Йович отправил мяч в ворота гостей, но после просмотра эпизода с использованием VAR взятие ворот было отменено.

В итоге гол Марина остался единственным в матче, а команда Николича начала выступление в основном этапе главного еврокубкового турнира с победы.

Следующий матч АЕК проведёт 14 октября. Соперником греческого клуба станет украинский «Шахтёр». ЛАСК в этот же день встретится с английским «Ливерпулем».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша парижане обыграли лондонский «Арсенал» в серии пенальти — 1:1, 4:3. Для французского клуба это была вторая победа в истории турнира после триумфа в сезоне-2024/2025.