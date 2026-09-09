Моуринью начал возвращение в Лигу чемпионов с победы «Реала» над «Интером» 

Дата публикации: 09-09-2026 01:13

Мадридский «Реал» начал основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с победы. На своём поле команда Жозе Моуринью переиграла миланский «Интер» — 2:1.

Матч на «Сантьяго Бернабеу» обслуживал английский арбитр Майкл Оливер. Уже в первом тайме хозяевам удалось создать комфортный задел, забив дважды.

Первый гол состоялся на 14-й минуте. Килиан Мбаппе поразил ворота «Интера» и вывел мадридцев вперёд. Спустя девять минут преимущество «Реала» стало двукратным: отличился Федерико Вальверде.

После перерыва «Интер» сумел сократить отставание. На 77-й минуте Карлос Аугусто отправил мяч в ворота мадридской команды, вернув интригу в концовку встречи. Однако развить успех миланцам не удалось — «Реал» сохранил минимальный перевес до финального свистка.

Таким образом, команда Моуринью заработала три очка в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов. Для португальского специалиста эта встреча стала первой в турнире после возвращения на пост главного тренера «Реала». При этом «Интер» хорошо знаком Моуринью: именно с миланским клубом он выиграл Лигу чемпионов в 2010 году.

В следующем туре мадридцы 14 октября отправятся в гости к «Роме». «Интер» днём ранее примет на своём поле «Брюгге».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша парижский клуб сыграл с «Арсеналом» вничью 1:1, а затем выиграл серию пенальти — 4:3. Финал сезона-2026/2027 состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.