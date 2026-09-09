«Лилль» вёл в счёте, но проиграл «Бетису» в результативном матче Лиги чемпионов 

Дата публикации: 09-09-2026 01:10

«Бетис» начал выступление в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с победы. Испанская команда в гостях переиграла французский «Лилль» со счётом 3:2, хотя по ходу встречи дважды уступала в счёте.

Матч состоялся на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Встречу обслуживал болгарский арбитр Георги Кабаков.

Хозяева открыли счёт уже на 12-й минуте. Нападающий Аясэ Уэда воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота «Бетиса».

Ответ гостей последовал ближе к середине тайма. На 33-й минуте защитник Марк Бартра восстановил равновесие. Однако «Лилль» быстро вернул себе преимущество. Спустя всего три минуты Алешандро вновь вывел французскую команду вперёд.

После перерыва «Бетис» полностью перевернул ход встречи. На 49-й минуте Бартра забил свой второй мяч и во второй раз сравнял счёт. Ещё через четыре минуты Трой Пэрротт поразил ворота «Лилля», впервые в матче отправив испанцев вперёд — 3:2.

Ситуация для хозяев стала ещё сложнее на 56-й минуте. Полузащитник Этан Мбаппе получил прямую красную карточку, после чего «Лиллю» пришлось продолжать встречу в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество, «Бетис» больше не увеличил разрыв, а французскому клубу не удалось восстановить равновесие. Финальный свисток зафиксировал победу гостей — 3:2.

Таким образом, «Бетис» заработал три очка в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов. «Лилль» начал европейскую кампанию с поражения.

Во втором туре французская команда 13 октября сыграет с «Арсеналом». «Бетис» на следующий день примет «Порту».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 1:1, 4:3. Французский клуб также завоевал трофей в сезоне-2024/2025.