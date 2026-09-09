«Манчестер Сити» уверенно начал Лигу чемпионов, обыграв «Порту» в гостях 

Дата публикации: 09-09-2026 01:12

«Манчестер Сити» начал выступление в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с победы. Английская команда в гостях переиграла «Порту» со счётом 2:0, а автором обоих голов стал Эрлинг Холанд.

Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту. Главным арбитром матча был польский рефери Шимон Марциняк.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, однако после перерыва гостям понадобилось всего две минуты, чтобы открыть счёт. На 47-й минуте Энцо Фернандес отдал результативную передачу на Холанда, а норвежский форвард уверенно завершил атаку «Манчестер Сити».

«Порту» после пропущенного мяча пытался изменить ход встречи, но английский клуб сохранил контроль над игрой и не позволил хозяевам восстановить равновесие.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте Холанд вновь оказался в центре внимания и забил второй мяч, оформив дубль. Этот гол окончательно снял вопрос о победителе встречи.

«Манчестер Сити» увёз из Португалии победу со счётом 2:0 и начал новый еврокубковый сезон с трёх очков. Для Холанда матч стал особенно результативным — нападающий дважды поразил ворота соперника.

При этом обе команды подошли к встрече с хорошими результатами во внутренних чемпионатах. «Порту» выиграл все пять матчей на старте чемпионата Португалии, в последнем туре одолев «Морейренсе» со счётом 2:1. «Манчестер Сити» также не терял очков в английской Премьер-лиге: команда провела три матча и одержала три победы. В предыдущем туре манкунианцы обыграли «Ковентри» — 1:0.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Порту» сыграет с «Бетисом», а «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ».