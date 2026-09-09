Моуринью после победы над «Интером»: «Мы могли вести 3:0 и забить ещё два» 

Дата публикации: 09-09-2026 01:15

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью остался доволен действиями своей команды в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Интером». Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Португальский специалист отдельно отметил работу футболистов без мяча. По словам Моуринью, именно организованный прессинг стал одним из ключевых факторов успеха мадридцев.

«Думаю, что футболисты проделали фантастическую работу и выиграли тяжёлый матч в сложных условиях. Это была не скучная встреча», — сказал Моуринью, слова которого приводит Madrid Universal на странице в социальной сети X.

При этом наставник «Реала» считает, что его команда могла обеспечить себе гораздо более комфортное преимущество ещё до перерыва. Мадридцы забили дважды, однако, по мнению тренера, моментов для увеличения разницы было достаточно.

«Мы могли вести 3:0 на последней минуте первого тайма и, вероятно, превратить счёт в 4:0 или 5:0», — отметил Моуринью.

В первом тайме «Реал» действительно дважды поразил ворота соперника. На 14-й минуте отличился Килиан Мбаппе, а спустя девять минут Федерико Вальверде увеличил перевес хозяев. «Интер» смог ответить только после перерыва — на 77-й минуте Карлос Аугусто сократил отставание, но спасти матч миланской команде не удалось.

Моуринью также подчеркнул, что высокий прессинг является результатом целенаправленной тренировочной работы, а не случайным элементом игры.

«Хочу похвалить своих футболистов, потому что прессинг — это то, ради чего команда тренируется. Выбираем моменты для прессинга, как прессинговать, где прессинговать и каких игроков прессинговать», — добавил главный тренер «Реала».

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов мадридская команда 14 октября сыграет на выезде с «Ромой».