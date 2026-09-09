Энцо Фернандес после дубля Холанда: «Эрлинг — настоящий зверь» 

Дата публикации: 09-09-2026 01:18

Полузащитник «Манчестер Сити» Энцо Фернандес высоко оценил игру Эрлинга Холанда после победы английской команды над «Порту» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча в Порту завершилась со счётом 2:0, а оба мяча гостей записал на свой счёт норвежский форвард.

Фернандес непосредственно поучаствовал в первом взятии ворот. На 47-й минуте полузащитник отдал результативную передачу на Холанда, после чего нападающий открыл счёт. В компенсированное время норвежец вновь отличился и оформил дубль.

После финального свистка Фернандес не стал скрывать своего восхищения партнёром по команде.

«Эрлинг Холанд — зверь, настоящий зверь. Каждый раз, когда я на поле, буду искать его и пытаться отдать голевую передачу. Он потрясающий игрок и человек!» — приводит слова Фернандеса City Xtra в социальной сети Х.

Для Холанда результативная игра на «Драгау» стала очередным достижением в Лиге чемпионов. Норвежец довёл количество голов в турнире до 59, забив их в 59 проведённых матчах.

По этому показателю Холанд обошёл бывшего нападающего «Баварии» Томаса Мюллера, на счету которого 57 голов в главном еврокубковом турнире. Таким образом, форвард «Манчестер Сити» продолжает подниматься в списке лучших снайперов Лиги чемпионов.

После стартового тура английский клуб получил три очка. В следующем матче общего этапа «Манчестер Сити» ждёт значительно более серьёзное испытание — 14 октября команда встретится с «ПСЖ».