Сафонов признался, что не рассчитывал стать основным вратарём «ПСЖ»

Дата публикации: 09-09-2026 21:08

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о первом сезоне в парижском клубе и конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой. Российский голкипер признал, что изначально понимал своё положение в команде и не рассчитывал сразу получить статус первого номера.

«Когда я приходил, прекрасно знал, что не буду основным игроком. Мой первый сезон получился очень насыщенным. Редко бывает так, что запасной проводит 17 официальных матчей. Это был отличный опыт», — сказал Сафонов в интервью Le Parisien.

За свой первый сезон в составе «ПСЖ» российский вратарь действительно получил достаточно игрового времени. Сафонов принял участие в 17 официальных встречах. В этих матчах он пропустил 13 голов, а семь раз завершал игру без пропущенного мяча.

Основным конкурентом Сафонова оставался Доннарумма, который значительно чаще выходил на поле. Итальянский голкипер провёл 47 матчей, в которых пропустил 43 мяча. При этом 15 встреч он завершил с «сухим» счётом.

Сафонов отдельно отметил высокий уровень игры Доннаруммы. По мнению российского футболиста, итальянец неоднократно становился одним из ключевых игроков парижской команды, особенно во время матчей Лиги чемпионов.

«Доннарумма — один из лучших вратарей, которых я когда-либо видел. Его сейвы в Лиге чемпионов были определяющими, глупо это отрицать», — подчеркнул Сафонов.

Таким образом, первый сезон в Париже российский голкипер рассматривает прежде всего как важный профессиональный опыт. Несмотря на роль второго номера, Сафонов получил возможность провести 17 официальных матчей и регулярно конкурировал за место в составе с одним из самых статусных вратарей современного футбола.