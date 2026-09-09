Фабрицио Романо сообщил о серьёзной травме Мудрика в «Тоттенхэме» 

Дата публикации: 09-09-2026 21:18

Украинский вингер Михаил Мудрик получил травму лодыжки и теперь рискует надолго выпасть из состава «Тоттенхэма». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, восстановление 25-летнего футболиста займёт от 6 до 8 недель. Таким образом, Мудрику предстоит провести значительную часть ближайшего отрезка сезона вне поля.

Украинец присоединился к лондонской команде в последний день летнего трансферного окна. Мудрик перешёл из «Челси» в «Тоттенхэм» на правах аренды, рассчитанной до завершения текущего сезона.

За новую команду футболист успел провести только один официальный матч. Мудрик появился на поле во встрече 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест», выйдя на замену на 74-й минуте. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

Этот выход стал для украинского вингера первым официальным матчем с ноября 2024 года. После этого Мудрик оказался вне футбола из-за положительного допинг-теста. В декабре 2024 года футболист был отстранён, а вернуться к выступлениям ему удалось только после решения Футбольной ассоциации Англии.

В июле 2026 года дисквалификация Мудрика была снята, что позволило игроку вновь выйти на поле в официальном матче. Однако после долгожданного возвращения украинец практически сразу столкнулся с новой проблемой.

Теперь Мудрику предстоит восстановление от повреждения лодыжки. Если сроки, указанные Фабрицио Романо, подтвердятся, футболист сможет вернуться к полноценным тренировкам лишь через 6–8 недель.



