Симеоне сделал заявление перед матчем «Ливерпуля» и «Атлетико» в Лиге чемпионов 

Дата публикации: 09-09-2026 21:21

Диего Симеоне накануне первого матча «Атлетико» в основном этапе Лиги чемпионов рассказал о кадровой ситуации в команде. В первом туре мадридцам предстоит сыграть на выезде с «Ливерпулем».

Одной из главных тем пресс-конференции стала готовность Хулиана Альвареса. Нападающий пока не набрал оптимальные кондиции после возвращения к работе с командой, поэтому начинать встречу с первых минут Симеоне не планирует. При этом аргентинский тренер рассчитывает использовать своего соотечественника по ходу игры.

«Хулиан Альварес ещё набирает форму. Я не вижу его в стартовом составе, но он поможет нам в ходе матча», — сказал Симеоне.

Сложнее ситуация с Александром Сёрлотом. Норвежский форвард продолжает восстановление после повреждения и в ближайшей игре команде не поможет. Симеоне считает нападающего важной частью своей команды и ждёт его возвращения.

«Сёрлот восстанавливается. У него травма, из-за которой он не может играть. Он нам нужен; он важен. Независимо от того, 90, 60 или 20 минут, он привносит в команду то, чего нам сейчас не хватает. Надеемся, что он скоро вернётся», — отметил специалист.

Ещё один новичок «Атлетико» Джонатан Дэвид также пока не готов на сто процентов. Канадец присоединился к мадридцам незадолго до закрытия трансферного окна и недавно пропустил матч из-за травмы.

Симеоне понимает, что его команде потребуется время. Летом «Атлетико» обновил состав, футболисты сборных вернулись в расположение клуба позже остальных, а отдельным игрокам ещё предстоит адаптироваться к требованиям тренера.

«Мы находимся на этапе развития, адаптации; у нас много новых игроков, ситуация с Хулианом, приход Дэвида в конце трансферного окна, ребята из сборной, которые приехали с опозданием. Постепенно мы найдём свою игру», — сказал Симеоне.

Говоря непосредственно о «Ливерпуле», тренер «Атлетико» отметил характерную для английской команды агрессивную манеру. При этом Симеоне не стал сводить футбол исключительно к делению на атакующий и оборонительный стиль.

«Есть команды, которые, как правило, играют агрессивно, например «Ливерпуль», и «Атлетико» тоже вызывает такое же ощущение», — отметил аргентинец.

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 9 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.