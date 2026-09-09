Пике жёстко ответил фанату «Реала» на слова о способе побед «Барселоны» 

Дата публикации: 09-09-2026 21:23

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике не оставил без ответа провокационный комментарий болельщика мадридского «Реала» в социальных сетях. Пользователь заявил, что каталонский клуб якобы располагает лишь одним способом добиваться побед, однако экс-футболист быстро парировал это утверждение.

Пике связал успехи «Барселоны» прежде всего с качеством футбола, который команда демонстрировала на протяжении многих лет. По словам бывшего защитника, именно игровая философия позволила каталонцам выиграть большое количество крупных турниров.

«Да, у «Барселоны» есть только один способ победить — хорошо играть в футбол. Именно этим мы и известны. Мы выиграли много чемпионатов, много ЛЧ и много треблов, играя в очень хороший футбол», — написал Пике.

После этого испанец перевёл разговор к теме судейства. Пике отметил, что именно болельщики «Реала» нередко обвиняли «Барселону» в получении преимуществ благодаря решениям арбитров. В ответ он предложил вспомнить несколько спорных моментов из истории мадридского клуба.

В частности, Пике упомянул финал Лиги чемпионов с «Ювентусом», в котором «Реал» победил благодаря голу Предрага Миятовича. По мнению бывшего защитника «Барселоны», взятие ворот состоялось после нарушения правил.

Ещё один эпизод Пике связал с финалом Лиги чемпионов, где мадридцы встречались с «Атлетико». Он напомнил о голе Серхио Рамоса и заявил, что в момент результативной атаки был зафиксирован офсайд.

«Так что судейских ошибок бывает много, но исторически их всё-таки было немного больше в пользу «Реала», — отметил Пике.

При этом бывший футболист завершил свой ответ без дальнейшего обострения конфликта. Он пожелал собеседнику всего хорошего и добавил, что надеется, что у него всё в порядке.

Слова Пике приводит Mundo Deportivo.