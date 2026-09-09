Яя Туре о встрече с «ПСЖ»: «Мы должны устроить им непростое время»

Дата публикации: 09-09-2026 21:24

Главный тренер «Слована» Яя Туре поделился ожиданиями от встречи с «ПСЖ» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Братиславской команде предстоит сыграть в Париже против действующего победителя турнира.

Туре понимает, насколько серьёзный соперник достался его команде. При этом бывший футболист не собирается заранее признавать превосходство французского клуба и призвал своих подопечных провести матч максимально смело.

«Слован» играет против одной из лучших команд в Европе, но я их не боюсь. Мы должны устроить им непростое время», — заявил Туре, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Наставник словацкого клуба допускает, что его футболисты будут ошибаться по ходу встречи. Однако, по мнению Туре, гораздо важнее правильно реагировать на сложные эпизоды и сохранять концентрацию независимо от происходящего на поле.

«Да, будем допускать ошибки, но нам надо быть готовыми потерпеть. После матча спрошу своих игроков, что они усвоили», — добавил специалист.

Для «Слована» предстоящая встреча станет серьёзным испытанием уже на старте основного этапа турнира. «ПСЖ», в свою очередь, подходит к игре в статусе команды, которая выиграла Лигу чемпионов в двух последних сезонах.

Матч «ПСЖ» — «Слован» состоится в среду, 9 сентября, на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.