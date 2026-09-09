Родри позвонил Гайе после скандального видео и извинился за слова о «Валенсии» 

Дата публикации: 09-09-2026 21:26

Полузащитник «Барселоны» Родри связался с капитаном «Валенсии» Хосе Гайей после матча 4-го тура Ла Лиги, завершившегося крупной победой каталонцев со счётом 5:0. Поводом для разговора стали слова футболиста о сопернике, которые попали на видео и получили распространение в социальных сетях.

Как сообщает Marca, после ухода с поля Родри в разговоре с Пау Кубарси резко высказался об игре «Валенсии». Футболист назвал соперника очень слабым, а показанный командой футбол — ужасным. Каталонец покинул поле на 62-й минуте встречи.

После появления записи в публичном пространстве Родри решил лично объясниться с Гайей. По информации источника, полузащитник позвонил капитану «Валенсии» и рассказал, что произнесённые им фразы были частью частного разговора в непринуждённой обстановке.

Родри подчеркнул, что не хотел задеть футболистов «Валенсии» или поставить под сомнение их профессиональные качества. Он также попросил Гайю донести эту позицию до остальных игроков команды, чтобы публикация записи не стала причиной более серьёзного конфликта.

Капитан «Валенсии», в свою очередь, отнёсся к ситуации спокойно. Гайя принял извинения Родри, после чего стороны завершили разговор в дружеской атмосфере.

Сама встреча на поле завершилась без интриги. «Барселона» забила пять мячей и не позволила сопернику ответить ни одним голом. Родри и Пау Кубарси были заменены во втором тайме, после чего полузащитник уже за пределами поля оказался в центре внимания из-за своих высказываний.

О случившемся сообщает Marca.