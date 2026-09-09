Кэррик назвал сильные стороны «Сабаха» перед матчем на «Олд Траффорд» 

Дата публикации: 09-09-2026 21:28

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от встречи с «Сабахом» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют в четверг, 9 сентября, на «Олд Траффорд» в Манчестере.

Несмотря на статус фаворита английского клуба, Кэррик не стал недооценивать азербайджанскую команду. Наставник «МЮ» обратил внимание на то, что соперник в последнее время регулярно добивается положительных результатов и уверенно действует на поле.

«Прежде всего я считаю, что это отлично подготовленная команда. Это отчётливо видно по их игровым идеям и принципам. За последние год или около того они выиграли множество матчей. Они играют очень уверенно», — отметил Кэррик на пресс-конференции.

По словам тренера, «Сабах» не стремится отсиживаться в обороне и способен создавать проблемы за счёт работы с мячом. Азербайджанская команда старается использовать пространство по всей ширине поля, а при потере мяча активно вступает в прессинг.

«Они смело работают с мячом, развивают атаки через все зоны, демонстрируют хорошее взаимодействие и слаженно прессингуют», — сказал специалист.

Кэррик добавил, что тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» тщательно изучил будущего соперника. Англичане понимают, какие игровые качества позволяют «Сабаху» добиваться результата, и готовы к возможным сложностям.

«Так что мы прекрасно понимаем, с каким соперником нам предстоит встретиться и с какими трудностями мы можем столкнуться», — заключил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах» состоится 9 сентября на стадионе «Олд Траффорд».