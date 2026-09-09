78-летний Адвокат получил новый контракт после первого в истории ЧМ Кюрасао 

Дата публикации: 09-09-2026 21:30

Дик Адвокат продолжит работу в сборной Кюрасао. Нидерландский специалист договорился о новом контракте с местной федерацией, о чём было объявлено официально в соцсети X.

78-летний тренер возглавляет национальную команду с 2024 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Главным достижением Адвоката за время работы с Кюрасао стал выход команды на чемпионат мира. Под руководством нидерландца сборная впервые в своей истории пробилась в финальную часть крупнейшего международного турнира.

На чемпионате мира, который минувшим летом проходил в США, Мексике и Канаде, Кюрасао выступал в группе E. Соперниками команды стали Германия, Кот-д’Ивуар и Эквадор.

По итогам группового этапа сборная Кюрасао заняла четвёртую позицию. Несмотря на результат на турнире, руководство федерации решило продолжить сотрудничество с Адвокатом и сохранить специалиста на посту главного тренера ещё как минимум до 2027 года.

Ранее нидерландец работал с целым рядом клубов и национальных команд. В России он возглавлял «Зенит» и сборную страны. Петербургский клуб под руководством Адвоката выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА.