«Штутгарт» разгромил «Викинг» благодаря хет-трику Демировича 

Дата публикации: 09-09-2026 23:10

«Штутгарт» успешно стартовал в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Немецкий клуб на своём поле оказался сильнее норвежского «Викинга» — 3:1.

Встреча прошла на «МХП-Арене» в Штутгарте. Главным арбитром матча был назначен серб Ненад Минакович.

Главным героем игры стал нападающий хозяев Эрмедин Демирович. Форвард открыл счёт на 20-й минуте, однако долго вести «Штутгарту» не пришлось. Уже спустя две минуты Златко Трипич воспользовался моментом и восстановил равенство.

На этом соперники обмен голами не закончили. Демирович снова оказался в центре внимания на 26-й минуте, когда забил второй мяч и вернул немецкой команде преимущество.

Ещё шесть минут потребовалось форварду, чтобы довести свой личный счёт до трёх голов. На 32-й минуте Демирович оформил хет-трик, который в итоге и определил исход встречи. После этого «Викинг» уже не смог сократить отставание.

Таким образом, «Штутгарт» начал выступление в Лиге чемпионов с победы, а Демирович стал автором всех трёх голов немецкой команды.

Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша парижане обыграли «Арсенал» — 1:1, 4:3 по пенальти. Решающий матч нынешнего сезона состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.